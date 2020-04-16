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99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs salgını yayılmaya ve can kaybına neden olmaya devam ederken, sevindirici anlar da yaşanıyor. 99 yaşındaki Halide Dereli iki haftalık tedavisinin ardından koronayı yenerek hastaneden taburcu olurken, yakınları sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi - Tıkla İzle

İstanbul Ataşehir'de yaklaşık iki hafta önce ateşi yükselen 99 yaşındaki Halide Debreli hastaneye götürüldü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri yapılan yaşlı kadının korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede izole edilen serviste tedavisine başlanan Debreli'nin iki haftanın sonunda yapılan testlerde korona virüsü yendiği anlaşıldı. Yaşlı kadın, hastaneden taburcu edilerek ambulansla gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak evine getirdi.

Yaşlı kadına hastalığı süresi boyunca refakat eden kızı Halime Debreli, “Bir haftadır hastanedeydik, şimdi çıktık. Ateşi çıktı, iki üç gün evde kaldık. Ambulansı aradığımızda hastaneye şu an getirmeyin, ‘Korona değilse bile olur' dediler. Sonra ateşi kırka yükselince mecbur götürdük, test de pozitif çıktı. Sekiz gün kaldık, şu anda bizde bir şey yok. Hastanede çok güzel ilgilendiler, personel, doktor her şey çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

Hanifi Bayar - Halit Arslan
 

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