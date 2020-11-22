A. Hatayspor: 2 - Ç. Rizespor: 2 | Maç sonucu

Maçtan dakikalar
3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Isaac Sackey'in ceza sahasından çektiği sert şut kalenin üzerinden auta çıktı.
10. dakikada Aabid Rayene'nin sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen David Akintole'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.
12. dakikada Rizespor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mame Diouf'un ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada Diof'un topuk pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Aabid'in şık vuruşunda top filelere gitti. 1-1
64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin ağlara gönderdi. 1-2
68. dakika gelişen kontra atakta topla buluşan Selim Ilgaz'ın sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu çelerek kornere gönderdi.
90. dakika Gökhan Karadeniz'in kullandığı serbest vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+ 7. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleci Gökhan Akkan'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Aaron Boupendza'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruş filelerle buluştu. 2-2
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, Hakan Yemişken
Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey (Ruben Ribeiro dk. 64) Aabid Rayene, Selim Ilgaz (Aaron Boupendza dk. 71), Pablo Santos, Mesut Çaytemel, David Akintole, Adama Traore (Gökhan Karadeniz dk .79), Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dusan Jovancic dk. 74), Santos de Jesus (Doğan Erdoğan dk. 90 ?), Fernando Boldrin, Milan Skoda (Loic Remy dk. 89 ?), Godfred Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut (Braian Samudio dk 73.), Dario Melnjak (İsmail Köybaşı dk. 73), Mykole Moroziuk, Yassine Meriah
Yedekler: Tarık Çetin, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, Selim Ay, Konrad Michalak
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.), Fernando Boldrin (dk. 64), (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35), Aaron Boupendza (dk. 90+7) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yassine Meriah, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Isaac Sackey (Hatayspor)
Adem Karagöz - Mehmet Bayrak