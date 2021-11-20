A. Hatayspor, Antalyaspor'u 3-1'le geçti

Maçtan Dakikalar

11. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Mukairu'nun vuruşunda Munir gole izin vermedi.

13. dakikada A. Hatayspor Lobjanidze'nin sağ kanattan yaptığı ortada El Kaabi'nin kafa vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffın gole engel olmayı başardı.

16. dakikada Antalyaspor'un atağında Andre Poli'nin ara pasında topla buluşan Amılton'un ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu şutta meşin yuvarlak direğin yanından avuta çıktı.

26. dakika Antalyaspor'un sol kanattan Muairu'nun yaptığı ortada uzak kale direğinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sert şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

34. dakikada Hatayspor'un atağında El Kaabi'ye gelen topu Antalyaspor kalecisi Boffın ceza sahası dışına çıkarak topu kafasıyla uzaklaştırmayı başardı

45+1. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Riberio'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+2. dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Fredy'nin dar açıdan şutu direkten döndü, dönen topu takip eden Mukairu topu boş kaleye göndermeyi başardı. 1-1

47. dakikada Ruben Ribeiro'nun soldan getirdiği topu alan Diouf'un çizgiye inip yerden yaptığı ortasında savunmada Veysel son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada soldan ceza sahasına gönderilen topa kale alanında yükselen El Kaabi kafayı vurdu. Kaleci Boffin'i geçen meşin yuvarlağı Veysel çizgiden kafayla çıkardı.

69. dakikada Antalyaspor'da en geride topu alan Bünyamin, kalecisi Boffin'e pas vermek istedi, ancak top kısa düştü. Araya giren Ruben Ribeiro önce Boffin'den, ardından da yeniden kademeye gelen Bünyamin'den sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi. 2-1

75. dakikada taç atışında topu alan Kamara'nın derinlemesine pasına hareketlenen Saint-Louis'nin yerden şutunda top kaleci Boffin'den döndü. Pozisyonu Diouf tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.

81. dakikada ceza sahasında topla buluşan Diouf ceza sahası içine havalandırdı. Kudryashov ve Kamara'nın birlikte yükseldiği pozisyonda VAR uyarısı sonrasında Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Kudryashov'un elle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Kudriashov'un elle müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Mame Diouf. Bu futbolcu düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 3-1

Stat: Hatay

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, M. Salih Mazlum, Ali Tuna

Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Riberio, Mehdi, (Muhammed Mert dk. 90 ?), Traore (Sackey dk. 90 ?), Lobjanidze (Kamara dk. 66), El Kaabi (Dylan Louis dk. 66), Mame Diouf (Sadık Baş dk. 90 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Bülent Cevahir, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Naldo, Veysel, Fredy, Poli (Ersin Zehir dk. 61), Bünyamin, Doğukan (Milosevic dk. 76), Amilton (Ghacha dk. 76), Güray, Mukairu (Gökdeniz dk. 67)

Yedekler: Doğukan, Sousa, Floranus, Bahdır, Eren Albayrak, Nuri Şahin

Teknik Direktör: Alfonos Groenendijk

Goller: El Kaabi (dk. 45+1), Ruben Ribeiro (dk. 69), Mame Diouf (dk. 84 pen.) (Hatayspor), Mukairu (dk. 45+2) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Fatih (Hatayspor), Doğukan Sinik, Mukairu, Ersin (Antalyaspor)

Gökhan Aklan - Ahmet Arslan