A. Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Maçtan dakikalar

13. dakikada hızla rakip yarı alanına giren EL Kaabi'nin sol tarafa pasında Lobjanidze'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

21. dakikada Boudjemaa'nın uzun pasında El Kaabi ceza yayının üzerinden şutunu çekti, top kaleci Viviano'da kaldı.

26. dakikada Caner'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Salih Dursun altı pas önünde kafa vuruşunu yaptı top direğin dibinden auta gitti.

29. dakikada Biglia ceza yayı üzerinde topu uzaklaştırmak isterken kafa ile Lobjanidze müdahale etti, top Riberio'nun önünde kaldı. Riberio pasını ceza sahasına giren Lobjanidze'ye aktardı, bu oyuncu şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Riberio'nun pasında ceza sahası içinde El Kaabi plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

45. dakikada Onur'un pasını ceza sahasına doğru gönderdi, ceza sahasında bulunan Diouf kafa ile Lobjanidze'ye indirdi, bomboş pozisyonda olan Lobjanidze altı pas önünden topu üstten auta gönderdi.

54. dakikada Boudjemaa'nın pasında topla buluşan Lobjanidze ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Viviano son anda kornere çeldi.

58. dakikada Riberio'nun sağdan ceza sahasına yerden pasında kaleci Viviano altı pas çizgisi önünde son anda dokundu, dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi. 3-0

74. dakikada Caner'in soldan ortasında ön direkte Pesic'in kafa vuruşunda kaleci Münir topu kornere çeldi.

76. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Jimmy Durmaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Munir topu son anda kornere çeldi.

80. dakikada Kamil Ahmet'in sağdan yerden pasında penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyonda olan Lobjanidze'nin şutu üstten auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Burak, Sackey (Fatih Kurucuk dk. 88 ?), Kamil Ahmet, Onur, Mehdi Boudjemaa (Selimcan Temel dk. 88 ?), Lobjandize (Kahraba dk. 88 ?), Riberio (Yassine Benzia dk. 69), El Kaabi (Dylan Saint-Louis dk. 79), Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Abdullah Yiğiter, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük: Viviano, Caner, Balkovec, Biraschi, Salih Dursun, Biglia (Aleksandar Pesic dk. 46), Salibur (Jimmy Durmaz dk. 66), Toure (Levent Mercan dk. 46), Adnan Uğur, Bistrovic (Samed Onur dk. 89 ?), Ahmed Musa (Yann Karamoh dk. 46)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Vato Arveladze, Bahattin Demircan,

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Lobjanidze (dk. 29), El Kaabi (dk. 34 ve 58) (Hatayspor)

Gökhan Aklan - Ahmet Arslan