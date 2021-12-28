A. Hatayspor kupada turladı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Adekugbe'nin pasında Kamara soldan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
33. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Lobzhanidze'nin sağdan ortasına altıpas çizgisi önünde Kamara istediği gibi vuruşunu yapamayınca, top kalecide kaldı.
34. dakikada Emir'in pasında topla buluşan Mohamed Sabbah ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu, top savunmadan döndü.
34. dakikada Muhammed Mert'in ara pasında Kamara soldan ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına doğru pasında Dylan Louis müsait pozisyonda şutunu çekmeyince savunma uzaklaştırdı.
45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin yerden ortasına altıpas çizgisi üzerinde Dylan Louis dokundu ama top auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin yerden pasında altıpas üzerinde Dylan Louis meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
59. dakikada kullanılan kornerde Kerem Paykoç'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
60. dakikada orta alandan kaptığı topla hızla ilerleyen Kamara soldan ceza sahasına doğru girdi, yerden pasında bomboş pozisyondaki Dylan Louis'den önce savunma ayak koydu.
67. dakikada Toni Gomes'in sağdan ortasına altıpas çizgisi üzerinde Enoc Barwuah'tan önce son anda savunma kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.
71. dakikada Sackey'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lobzhanidze'nin yerden ortasına savunma son anda ayak koydu.
83. dakikada orta alanda kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin pasında Kamara'nın şutu üst direkten döndü. Devamında Bertuğ'un vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
84. dakikada kontra atakta Emir topla ceza sahasına doğru girdi, sola doğru pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Toni Gomes'in şutunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Hatay
Hakemler: Burak Kappan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Adekugbe, Fatih, Falette, Popov, Onur, Sackey, Dylan Louis (Osman Can dk. 71), Muhammed Mert (Bertuğ Yıldırım dk. 58), Lobzhanidze, Kamara
Yedekler: Yavuz Boyar, Burak Öksüz, Sadık Baş, Yusuf Karasu, Mame Diouf
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Menemenspor: Murat Hocaoğlu, Cem Çelik, Emre Adıgüzel, Oğuzhan, Kerem Paykoç, Enes Sağlık (Abdullah Aydın dk. 81 ?), Emir Şenocak, İlyas Bircan, Enock Barwuah (Berkan Çakır dk 90 ?), Mohamed Sabbah (Batuhan Kırdaroğlu dk. 61), Toni Gomes
Yedekler: Tahir Bölgebaşı, Himmet Ertürk, Berkan Aydeniz, Ahmet Aslan, Bora Göymen
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Gol: Dylan Louis (dk. 49) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Onur Ergün (Hatayspor), Enock Barwuah, Kerem Paykoç (Menemenspor)
Gökhan Aklan - Recep Dağdelen