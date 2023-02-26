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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika deplasmanında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika deplasmanında
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika deplasmanında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 22.30'da Mons Arena'da Belçika ile mücadele edecek. Milliler, ikinci turda oynadığı 5 müsabakada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. İlk turdaki maçlarla birlikte toplamda 9 kez parkeye çıkan ay-yıldızlılar, 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Letonya ise 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle grupta 4. sırada bulunuyor.

26. randevu

Belçika ile Türkiye bugüne kadar 25 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda A Milli Takım 17 kez parkeden galip ayrılırken, Belçika ise 8 kez kazanma sevinci yaşadı. İki ülke ilk kez 10 Mayıs 1951 tarihinde Paris'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı ve milliler maçtan 38-32'lik skorla galip ayrıldı.

Belçika ile Türkiye, son olarak 11 Kasım 2022 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakip oldu ve müsabakayı A Milli Takım 86-52'lik skorla kazandı.

Oğuzhan Ort

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