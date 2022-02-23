A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milliler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 19.00'da deplasmanda oynayacağı Yunanistan maçı öncesinde Başantrenör Orhun Ene yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlıların Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı için 24 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek.