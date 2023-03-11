A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'da Lüksemburg'u ağırlayacak



A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'taki 4. maçını yarın Konya'da Lüksemburg ile oynayacak. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Yarınki maç öncesi Başantrenör Okan Halay ve takım kaptanı Samet Kanberoğlu ile oyunculardan Gökay Bilim basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Lüksemburg ile ilk maçı oynadıklarını ve 1 sayı farkla olsa da kazanmasını bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Okan Halay, “Lüksemburg ile 2. maç bizim açımızdan çok önemli. Avrupa Şampiyonsı'na gidebilmek için bu maçı kazasız belasız atlatmamız gerekiyor. Geri kalan 2 maçtan da 1 galibiyet aldığımız takdirde çok büyük sürprizler olmazsa 2024 Avrupa Şampiyonası'na gidebileceğimiz inancını taşıyorum. Lüksemburg biraz daha devşirme oyunculardan kurulu bir takım. Bizim daha iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Tabii deplasmandaki maçta iyi oyunumuzu daha farklı bir galibiyetle süsleme şansına sahiptik. Fakat yaşadığımız afet sonucu, aynı zamanda da gerçekten milli takımımızın çok değerli bir oyuncusunu kaybetmemizin vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı ciddi anlamda 3 haftalık bir maç oynayamama periyoduyla deplasmana gidip maç yapmak bizim açımızdan zorluydu. Yine de kazanmasını bildik. Önemli olan kazanmaktı. Şimdi bu maçta Konya seyircisinin desteğiyle, güzel bir oyunla buradan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz” dedi.

“Türk halkını bu özel günlerde bir nebze olsun sevindirmek en büyük dileğimiz”

Gruptan çıkmaları halinde milli takımın Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacağını hatırlatan Okan Halay, “Çok özel bir başarı olacak. Bunu hak eden bir oyuncu grubu var. Bu konuda özellikle başkanımıza, yönetim kurulumuza, federasyonumuzun tüm çalışanlara da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz derecede bize destek veriyorlar. Ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar, uykusuz kalıyorlar. Bizim için her türlü olanağı sağlamaya çalışıyorlar. Biz de onları mahcup etmemek, Türk halkını özellikle bu özel günlerde bir nebze olsun sevindirmek en büyük dileğimiz” ifadelerini kullandı.

“Cemal için oynayacağız”

Halay, milli takım kaptanı Cemal Kütahya'nın Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetmesinin takımı nasıl etkilediği yönündeki soruya ise, “Cemal bizim için özel bir oyuncuydu. Hem bir abi olarak hem oyuncu karakteri olarak hem bir aile yapısındaki yaşantısıyla, sporcu karakteriyle tüm oyuncularımıza örnek olabilecek bir oyuncuydu. Mücadeleyi hiç bırakmayan, sakatlıkları olsa dahi milli takım için sakatlığını her zaman geri planda bırakan, onu da genç oyunculara örnek olarak gösterdiğimiz bence sporcu kişiliği mükemmel olan bir oyuncumuzdu. Fakat afette kardeşimizi kaybettik. Acımız çok büyük. Bizde açıkçası ilk başlarda zorlandık, kolay değildi. Çünkü öyle ya da böyle bizim için çok değerli bir oyuncuyu kaybetmiştik. Biz kemik yapı olarak birbirimize daha yakınız. Diyaloglarımız çok daha fazla. O yüzden tüm arkadaşlarım etkilendi. Ama hayat devam ediyor. Hayatın akışına mutlaka bizim de konsantre olmamız gerekiyor. Açıkçası biz bu maçları oynarken bir de Cemal için oynayacağız. Onu uyuduğu yerde daha rahat etmesi için, en azından ona da bu hediyeyi vermek istiyoruz” cevabını verdi.

Samet Kanberoğlu: “Kazanıp iyi bir avantaj elde etmek istiyoruz”

Lüksemburg deplasmanında 1 farkla da olsa güzel bir galibiyet aldıklarını belirten takım kaptanı Samet Kanberoğlu da, “Bu galibiyeti daha farklı skorla da alabilirdik. Zaman zaman çok inişli çıkışlı dakikalar oynadık. Daha da iyi oynayabilirdik. Zaman zaman iyi yaptığımız şeyler oldu. Hatalarımızı gördük, düzelttik. Zaten çok verimli bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu kampta yaptığımız şeyleri sahaya da yansıtmaya başladık. Yarın Lüksemburg ile maçımız var. Eksiklerimizi tamamladık. Yarın inanıyorum ki daha güzel bir performansla çok daha farklı bir galibiyet alacağımızı ve Konya halkına desteğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yarın Konya halkıyla birlikte Lüksemburg maçını kazanıp iyi bir avantaj elde etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gökay Bilim: “Umarım bizim için çok güzel geçer”

Çok verimli bir kamp geçirdiklerini kaydeden Gökay Bilim ise, “1 farkla da olsa, hatalarımıza rağmen Lüksemburg maçını kazanmayı bildik. Lüksemburg'u da tekrar analiz ettik. Bugün de antrenmanımızı gerçekleştirdik. Tüm Konya halkını maça bekliyoruz. Desteklerini bizden esirgemesinler. Onlara çok ihtiyacımız var. Herkese başarılar diliyorum. Umarım bizim için çok güzel geçer. Güzel geçeceğine de inanıyorum” diye konuştu.

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