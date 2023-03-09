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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Lüksemburg'u 30-29 yendi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Lüksemburg'u 30-29 yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Lüksemburg'u 30-29 yendi

EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımımız gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 30-29 mağlup etti.


Lüksemburg'da Ulusal D'coque Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlılar 14-10 önde kapadı. Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında son saniyede gol bulan A Milli Takımı karşılaşmayı kazanarak gruptaki ilk puanlarını kazandı.
Karşılaşmaya her iki takım da depremde hayatını kaybedenleri anmak için siyah kol bandı takarak çıkarken, karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybeden A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve ilk A Milli Takım oyuncularından Metin Muhacir anısına saygı duruşunda bulunuldu.

A Milli Takım, 12 Mart'ta Konya'da Lüksemburg'u ağırlayacak

A Milli Takım gruptaki dördüncü maçını 12 Mart Pazar günü Konya'da yine Lüksemburg ile oynayacak. Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda 12 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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