A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde rakipleri belli oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda yer aldı. Filenin Efeleri, grup aşamasında Danimarka, Portekiz ve Romanya ile mücadele edecek.

Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşacak Avrupa Altın Ligi grup aşamasının sonunda, grubunu ilk sırada bitiren 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final Four müsabakalarına ev sahipliği yapacak ülke, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde ise grupları en iyi ikinci sırada tamamlayan takım, dördüncü takım olarak Final Four'da yerini alacak.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde grup etabı karşılaşmalarını 27-28 Mayıs ile 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında oynayacak. Avrupa Altın Ligi'nde Final Four müsabakaları ise 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde oynanacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Final Four'unda ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

2023 CEV Avrupa Altın Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: Türkiye - Danimarka - Portekiz - Romanya

B Grubu: Belçika - Hırvatistan - Kuzey Makedonya - Ukrayna

C Grubu: Çekya - Estonya - Finlandiya - Slovakya

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