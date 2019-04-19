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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu açıklandı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen Avrupa Altın Ligi’ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 8 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Altın Ligi için Ankara'da kampa girecek. Milliler, 26 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek. 12 takımın katılımı ile 3 grup şeklinde düzenlenecek CEV Avrupa Altın Ligi'nde ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek. 

Millilerin müsabaka programı şöyle:

26 Mayıs: Türkiye - Letonya (Sivas 14.00)
29 Mayıs: Belçika - Türkiye (Brüksel TSİ 21.00)
1 Haziran: Slovakya - Türkiye (Nitra TSİ 19.30)
8 Haziran: Türkiye - Slovakya (Malatya 16.30)
12 Haziran: Türkiye - Belçika (Trabzon 16.30)
16 Haziran: Letonya - Türkiye (Riga TSİ 18.10)
21-22 Haziran Final Four (Tallin/Estonya)

CEV Avrupa Altın Ligi'ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: 

Pasörler: Arslan Ekşi (Halkbank), Selçuk Keskin (Galatasaray), Oğulcan Yatkın (Fenerbahçe), Muzaffer Yönet (Galatasaray)
Smaçörler: Burutay Subaşı (Halkbank), Baturalp Burak Güngör (İstanbul BBSK), Yasin Aydın (Galatasaray), Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor), Batuhan Avcı (Beşiktaş), Efe Bayram (Halkbank), Abdullah Çam (Halkbank), İzzet Ünver (Fenerbahçe)
Orta Oyuncular: Mert Matic (Arkas Spor), Çağatay Osman Durmaz (Maliye Piyango), Doğukan Ulu (Galatasaray), Ertuğrul Gazi Metin (Jeopark Kula Bld.), Oğuzhan Karasu (Fenerbahçe), Halil İbrahim Kurt (Fenerbahçe)
Pasör Çaprazları: Metin Toy (İstanbul BBSK), Adis Lagumdzija (Arkas Spor)
Liberolar: Hasan Yeşilbudak (Halkbank), Burak Mert (Arkas Spor), Volkan Döne (Ziraat Bankası), Onurcan Çakır (Galatasaray)  

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