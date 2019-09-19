İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi
A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 36. sıraya çıktı.

FIFA eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada Belçika zirvedeki yerini korudu. Fransa 2. sıraya çıkarken, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra ve Moldova galibiyetleriyle 1 basamak yükseldi. Milliler, puanını 1475 yaptı ve 36. basamağa çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 24 Ekim'de duyurulacak.

FIFA eylül ayı dünya sıralaması şöyle:

1 - Belçika: 1752
2 - Fransa: 1725
3 - Brezilya: 1719
4 - İngiltere: 1662
5 - Portekiz: 1643
6 - Uruguay: 1639
7 - İspanya: 1631
8 - Hırvatistan: 1625
9 - Kolombiya: 1622
10 - Arjantin: 1614
36 - TÜRKİYE: 1475

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.