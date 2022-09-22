A Milli Futbol Takımı, B Ligi'ne yükseldi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kaleci Moris'in uzun pasında ceza sahası içinin sağ tarafında Eren Elmalı'nın ters vuruşunda topu önünde bulan Martins'in meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
15. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içine girerken Chanot tarafından düşürülmesi sonucunda maçın hakemi Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder meşin yuvarlağı kaleci Moris'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-1
18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi solunda topu alan Enes Ünal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Moris'ten döndü.
37. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrasında Sanches'in ilerleyip ceza yayından pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Sinani'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
39. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in yaptığı ortada kale önünde ters vuruş yapan Chanot meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Enes Ünal'ın kafa vuruşunda kaleci Moris meşin yuvarlağı çeldi.
61. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında arka direkte Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda Lars Gerson son anda meşin yuvarlağı çıkardı.
69. dakikada Florian Bohnert'in sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde topu alan Gerson Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
87. dakikada sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahası dışında bulunan Zeki Çelik topu İsmail Yüksek'e indirdi. İsmail'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3
90+4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Tolga Ciğerci dk. 46), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Yunus Akgün dk. 79), Orkun Kökçü (İsmail Yüksek dk. 80), Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Serdar Dursun dk. 73), Enes Ünal, Halil Dervişoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 46)
Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Onur Bulut, Berkan Kutlu, Serdar Gürler
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot (Lars Gerson dk. 46), Martins (Florian Bohnert dk. 53), Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill (Timothe Rupil dk. 75), Gerson Rodrigues (Aldin Skenderovic dk. 85 ?), Sinani
Yedekler: Ralph Schon, Eldin Latik, Enes Mahmutovic, Alessio Curci, Eric Veiga, Michael Omosanya, Maurice Deville, Diogo Pimentel
Teknik Direktör: Luc Holtz
Goller: Cengiz Ünder (dk. 16 pen.), Chanot (dk. 39 k.k.), İsmail Yüksek (dk. 87) (Türkiye), Martins (dk. 8), Sinani (dk. 37), Gerson Rodrigues (dk. 69) (Lüksemburg)
Sarı kartlar: Cengiz Ünder (Türkiye), Martins (Lüksemburg)
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