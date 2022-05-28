İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup’taki ilk maçında Faroe Adaları ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü - Tıkla İzle

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah ilk antrenmanını yapan milliler, akşam antrenmanı ise basına açık olarak gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk bölümü 1 numaralı sahada yapılan antrenman, ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı. Milliler daha sonra zemini yenilenen 4 numaralı sahaya geçti. Kuntz, savunma ve hücum futbolcuları bu bölümde ayırdı. İki grup farklı yarı sahalarda savunma ve hücum organizasyonları üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Milli takımda izinli olan Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü akşam antrenmanında yer almadı. Antrenmanı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi. A Milli Futbol Takımı yarın gerçekleştireceği çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.