A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenmanın açık bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Norveç karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş izledi.

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