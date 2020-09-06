A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı

İşte Maçtan önemli dakikalar:

90' Müsabaka 0-0 sona erdi.

87' Sırbistan'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Nemanja Radonjic oyundan çıkarken, Filip Djuricic yerine giren isim oluyor.Nemanja Radonjic - Filip Djuricic

85' Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu istediği gibi olmayınca Predrag Rajkovic topa hakim olmayı başarıyor.

80' Milli takımımızda üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Enes Ünal oyundan çıkarken, Burak Yılmaz yerine giren isim oluyor.Enes Ünal - Burak Yilmaz

79' Ceza sahası yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Ozan Kabak, Nemanja Gudelj'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Aleksei Kulbakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

75' Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı etkili vuruşta top yan ağlarda kalıyor.

69' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Dusan Tadic'in, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Nikola Milenkovic'in arka direkte yaptığı vuruşta top auta gidiyor.

67' Cengiz Ünder'in pasıyla topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Predrag Rajkovic topa hakim olmayı başarıyor.

65' Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nikola Milenkovic topu uzaklaştırmayı başarıyor.

63' Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Filip Kostic, Cengiz Ünder'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Aleksei Kulbakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.Sarı Kart - Filip Kostic

61' Sırbistan'da Tadic, hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Dusan Tadic

61' Sırbistan'da Maksimovic yerine Mitrovic'e bıraktı.Nemanja Maksimovic - Stefan Mitrovic

61' A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder, Orkun Körkçü'nün yerine oyuna girdi.Orkun Kökcü - Cengiz Ünder

56' Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Sırbistan savunması topu uzaklaştırıyor.

54' Sırbistan'ın 10 kişi kalmasıyla milli takımımız bu dakikalarda rakip yarı alanda daha fazla pas yapıyor.

49' Sırbistan'da Kolarov, Sangare'ye yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.İkinci Sarı - Aleksandar Kolarov

46' Müsabakada ikinci yarı başladı.

46' A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik yerini Sangare'ye bıraktı.

45' Sağ kanatta Çağlar Söyüncü'nün dengesini kaybetmesiyle topla buluşan Dusan Tadic bekletmeden pasını Aleksandar Mitrovic'e aktarıyor. Aleksandar Mitrovic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Mert Günok pozisyonu önlemeyi başarıyor.

45' Sırbistan'da Kolarov sarı kart gördü.Sarı Kart - Aleksandar Kolarov

39' Hızlı gelişen atakta önce Nemanja Radonjic'in, ardından Filip Kostic'in ceza alanında sol çaprazdan yaptıkları vuruşlarda meşin yuvarlak pozisyonu iyi takip eden Çağlar Söyüncü'den geri geliyor.

37' Yusuf Yazıcı, itirazları nedeniyle hakem Aleksei Kulbakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.Sarı Kart - Yusuf Yazici

36' Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Predrag Rajkovic topa hakim olmayı başarıyor.

29' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

25' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini ev sahibi Sırbistan gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Darko Lazovic oyundan çıkarken, Mijat Gacinovic yerine giren isim oluyor.Darko Lazovic - Mijat Gacinovic

20' Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve etkili vuruşunda Predrag Rajkovic son anda sol köşeden topu kornere gönderiyor.

18' Gole yaklaştık! Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, Mahmut Tekdemir ön direkten kafayla topu arka direğe indiriyor. Pozisyonu takip eden Ozan Kabak'ın yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşunda t

16' Kenan Karaman'ın pasıyla topla buluşan Orkun Kökcü'nün ceza yayından yaptığı vuruşta Nemanja Maksimovic'e çarpan top kornere gidiyor.

14' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökcü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında Sırbistan savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Dusan Tadic'in ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Aleksei Kulbakov faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

5' Darko Lazovic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Filip Kostic sol çaprazdan vuruşunu yapıyor. Top yan ağlarda kalıyor.

4' Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle Milli takımımız kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal.

Sırbistan'ın ilk 11'i: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic.



