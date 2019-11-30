A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020 rakipleri belli oluyor!

H gurubu'nu Fransa'nın ardından grup ikincisi olarak tamamlayan A Milli Futbol Takımımız'ın Euro 2020'de rakipleri bugün belli olacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek.
EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takımımız, kura çekimine 3. torbada'dan katılacak.
Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.
TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK
Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, turnuva tarihinde ilk defa 12 ülkede düzenlenecek.
Kura çekimi 18.00'dan itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte muhtemel rakipler...
EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:
1. torba
Belçika
İtalya
İngiltere
Almanya
İspanya
Ukrayna
2. torba
Fransa
Polonya
İsviçre
Hırvatistan
Hollanda
Rusya
3. torba
Portekiz
Türkiye
Danimarka
Avusturya
İsveç
Çekya
4. torba
Galler
Finlandiya
İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.