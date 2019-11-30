İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020 rakipleri belli oluyor!

A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020 rakipleri belli oluyor!
A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020 rakipleri belli oluyor!

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Kurada 3.torbadan yer alan A Milli Futbol Takımımız'ın Euro 2020'de rakipleri belli oluyor!

H gurubu'nu Fransa'nın ardından grup ikincisi olarak tamamlayan A Milli Futbol Takımımız'ın Euro 2020'de rakipleri bugün belli olacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek.

EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takımımız, kura çekimine 3. torbada'dan katılacak.

Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, turnuva tarihinde ilk defa 12 ülkede düzenlenecek.

Kura çekimi 18.00'dan itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte muhtemel rakipler...

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba

Belçika

İtalya

İngiltere

Almanya

İspanya

Ukrayna

2. torba

Fransa

Polonya

İsviçre

Hırvatistan

Hollanda

Rusya

3. torba

Portekiz

Türkiye

Danimarka

Avusturya

İsveç

Çekya

4. torba

Galler

Finlandiya

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.