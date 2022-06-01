A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları sürdü

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık yapıldı. İstasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çalışmayla sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı ifade edildi.

Ay-yıldızlılarda, izni sona eren ve bugün kampa katılan Orkun Kökçü de idmanda yer aldı ve aday kadro tamamlandı. Orkun antrenmanda takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu