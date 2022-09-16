A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile mücadele edecek. Bu müsabakalar öncesinde millilerin aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden duyurulan ay-yıldızlıların aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Cengiz Ünder (Olympique Marseille), Yunus Akgün (Galatasaray), Berkan Kutlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Serdar Gürler (M.Başakşehir),

Forvet: Enes Ünal(Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 18 Eylül Pazar günü saat 13.00'ten itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, Lüksemburg maçına da bu tesiste yapacağı antrenmanlarla hazırlanacak.