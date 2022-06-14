A Milli Futbol Takımının konuğu Litvanya

TÜRKİYE 2-0 LİTVANYA
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
3' Laciskas'ın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top, Altay'da kaldı.
5' Ceza yayında topla buluşan Cernych'nin şutunda top, Kaan'dan döndü.
7' Sağ kanatta topla buluşan Cengiz'in sağ çapraza sokuldu. Çaprazdan kaleyi yoklayan Cengiz'in sert şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıkı.
11' Hakan sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Serdar'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
16' Hakan sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Çağlar'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
20' Sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Cengiz ceza sahasında ortaladı. Kale önünde Kaan'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
25' Hakan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top, kaleciden döndü. Dönen topla ceza sahasının solunda Kerem buluştu. Kerem istediği vuruşu yapamadı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
26' Zeki ceza sahasının sağından içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere çıktı.
33' Kerem'in ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa ceza sahasında vuruşunu yapan Halil, topu yandan dışarı gönderdi.
38' GOOOOOOOOOOLLLLLLL! Kaan Ayhan, Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi. Cengiz'in sağ kanattan içeri ortasında ceza sahasında Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
47' Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Hakan'ın şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.
49' Ferdi'ye faul yapan Cernych sarı kart gördü.Sarı Kart - Fedor Černych
52' Cengiz'in ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem VAR'a gitti. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını işaret etti.
54' GOOOOOOOOOOOOOLLL! Hakan, skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Hakan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Hakan Calhanoglu
67' Ferdi sol kanattan içeri ortaladı. Savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
Pozisyon
75' Zeki'nin sağ kanattan ortasında ön direkte Serdar'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
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İLK 11'LER!
TÜRKİYE: Altay, Zeki, Kaan, Çağlar, Ferdi, Salih, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Serdar.
LİTVANYA: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius, Golubickas, Cernych.