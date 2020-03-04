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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç programı belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç programı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü açıklandı. Milliler ilk maçını 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan ile sahasında oynayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.

Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan milliler, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

Millilerin UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maç programı şöyle:

03.09.2020

20.45 Türkiye - Macaristan

06.09.2020

20.45 Sırbistan - Türkiye

09.10.2020

20.45 Rusya - Türkiye

12.10.2020

20.45 Türkiye - Sırbistan

14.11.2020

18.00 Türkiye - Rusya

17.11.2020

20.45 Macaristan - Türkiye

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