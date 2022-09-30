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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ekrem Memnun'a emanet

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ekrem Memnun'a emanet
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ekrem Memnun'a emanet

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörlük görevine Ekrem Memnun'un getirildiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Memnun, 2015-2018 yılları arasında A Kadın Milli Takım başantrenörlüğüne getirilmiş ve 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Ekrem Memnun'a yeni görevinde başarılar dileriz."

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