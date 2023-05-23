İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 90-75 mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 90-75 mağlup etti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 90-75 mağlup etti

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırladığı Yunanistan'ı 90-75'lik skorla mağlup etti.


15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşılaştı.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler 48-46 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 90-75 kazanmayı başardı.
Ay-yıldızlılarda Tilbe Şenyürek 24, İlayda Güner 11 ve Meltem Yıldızhan 10 sayıyla maçı tamamladı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.