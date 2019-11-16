A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Litvanya

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında A Milli Kadın Basketbol Takımı, saat 17.30'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda Litvanya ile mücadele edecek. Grupta ilk maçlarda milliler, Sırbistan'a deplasmanda 59-56 olurken, Litvanya ise sahasında Arnavutluk'u 108-43 gibi farlı bir skorla geçti.

Ay-yıldızlıların kadrosunda şu oyuncuların bulunuyor:

"Ayşegül Günay Aladağ, Kübra Erat, Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth, Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü, Gizem Yavuz, Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin ve Merve Aydin"