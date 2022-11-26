İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında yarın Slovenya karşılaşacak.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın saat 18.00'de Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda Slovenya ile karşılaşacak. Grupta geride kalan 3 maçı da kazanan milliler, liderlik koltuğunda bulunuyor. Slovenya 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlılar grupta en son Arnavutluk ile oynadı ve rakibini 140-44'lük skorla yendi. Slovenya da Polonya deplasmanından 78-71 galip ayrıldı.

11. randevu

Türkiye ile Slovenya bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez parkeden galip ayrıldı. Slovenya ise 6 kez rakibini mağlup etti. İki ülke ilk kez 22 Haziran 1993 tarihinde Fransa'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar, son olarak ise FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan mücadeleyi 78-62 kazandı.

Oğuzhan Ort
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.