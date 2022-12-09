A Milli Kadın Futbol Takımı, 3 basamak yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında ekim ayından itibaren 10.23 puanla en fazla puan toplayan takım oldu ve 3 basamak birden yükseldi. Milliler, aldıkları başarılı sonuçlarla beraber toplamda 1383.24 puana ulaştı ve 64. sıraya yerleşti. Milli Takım, FIFA'nın açıkladığı önceki dünya sıralamasında 1373.01 puanla 67. sırada bulunuyordu.

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