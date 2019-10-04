A Milli Kadın Futbol Takımı, Estonya ile 0-0 berabere kaldı

15 Temmuz Şehitler Stadı'nda oynanan müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Başkan Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da karşılaşmayı izledi. Kadın Milli Takım futbolcuları protokol tribünü önüne gelerek destekleri için Nihat Özdemir'e teşekkür etti.
Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitler
Hakemler: Marta Acedo, Silvia Perez, Carmela Bitrian, Paola Lopez
Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Selin Dişli dk. 78 ?), Fatma Kara, Ecem Cümert (Medine Erkan dk. 64), Ebru Uzungüney (Arzu Karabulut dk. 46), Melike Pekel, Selen Altunkulak, Ebru Topçu, İpek Kaya, Kader Hançar
Yedekler: Fatma Şahin, Gamza Erkan, Derya Arhan, Sevgi Çınar, Birgül Sadıkoğlu, Başak Gündoğdu, Fatma Işık, Gizem Gönültaş, Dilan Ağgül
Teknik Direktör: Talat Tuncel
Estonya: Karina Kork, Siret Raamet, Pille Raadik, Vlada Kubassova, Katrin Loo, Signy Aarna (Getter Saar dk. 85 ?), Kristina Bannikova (Kelly Rosen dk. 90 ?), Lisette Tammik (Ave-Lii Laas dk. 76), Inna Zlidnis, Kethy Ounpuu, Ariina Mürkhain
Yedekler: Strigin, Treiberg, Zabello, Rasmussen, Palmaru, Lillemae, Pedak
Teknik Direktör: Jarmo Matikainen
Sarı kartlar: Selen Altunkulak, Kader Hançar (Türkiye)
Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu