A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile 18 Eylül Cuma günü TSİ 21.00'de Stanko Mlakar Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Viki De Cremer yönetecek. Cremer'in yardımcılıklarını Joline Delcrois ve Bosmans Ilka yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lois Otte olacak.

Millier, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda, Rusya, Kosova, Slovenya ve Estonya ile mücadele ettiği A Grubu'nda 5 maçta topladığı 1 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlıların Slovenya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Alg Spor), Selda Akgöz (Ataşehir Belediye Spor), Ezgi Çağlar (Alg Spor)

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Bld Spor), Çiğdem Belci (Beşiktaş), Didem Karagenç (Beşiktaş), Eda Döndü Derin (Adana İdmanyurduspor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Esra Erol (Beşiktaş), Gülbin Hız (Alg Spor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn)

Orta Saha: Derya Arhan (Alg Spor), Arzu Karabulut (Beşiktaş), Ebru Topçu (Alg Spor), Emine Ecem Esen (Alg Spor), Seda Nur İncik (Konak Bld Spor), Sevgi Çınar (Beşiktaş), Berivan İçen (Beşiktaş), Fatma Kara (İbv), Büşra Kuru (Ffc Nıederkırchen), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), İrem Eren (Kdz. Ereğli Belediye Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Konak Bld Spor), Yağmur Uraz (Beşiktaş), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası