A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 31-30 yendi



A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmaları için Kuzey Makedonya A Milli Takımı ile bir hazırlık maçı oynadı. Milliler, oynadığı ikinci hazırlık maçını da 31-30'luk skor ile kazandı. Ankara THF Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 konuk ekip K. Makedonya önde kapattı. Milliler, 2 Mart'ta oynanan ilk maçı da 25-24 kazanmıştı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda 7 Nisan Cuma günü saat 18.00'de 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Sırbistan'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı da 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sportski Centar Vozdovac'ta oynanacak. Play-off turunda rakibini elemesi durumunda A Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. 26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, 2023'te Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.