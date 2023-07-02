A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi 3. hafta son müsabakasında Hua Mak Spor Salonu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. İlk seti 25-14 kazanan milliler, ikinci sette de rakibine 25-23'lük üstünlük sağladı. Ay-yıldızlılar, son seti de 25-18 kazanarak mücadeleden toplamda 3-0'lık galibiyet elde etti. Milliler, bu sonuçla Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet 29 puanla 3. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 13-17 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

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