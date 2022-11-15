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A Milli Takım, Diyarbakır'a gitti

A Milli Takım, Diyarbakır'a gitti
A Milli Takım, Diyarbakır'a gitti

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yarın İskoçya ile oynayacağı özel maç için Diyarbakır'a gitti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Genç ve yeni oyuncularımız var, bizim için çok önemli. Avrupa'nın en genç takımı. Bu takım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için önemli bir mücadele gösterecektir" dedi.

A Milli Takım, Diyarbakır'a gitti - Tıkla İzle

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası arasında Diyarbakır'da özel maçta yarın İskoçya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka için kente gitti. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu bir dostluk maçı, önemli olan konu Diyarbakır'da ilk kez milli maç oynanacak. Özellikle devletimizin orada yapmış olduğu Avrupa standartlarında yapılmış bir stadyum var. Milli takımımız, mart ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri grubundaki ilk maçını oynayacak. Genç ve yeni oyuncularımız var, bizim için çok önemli. Avrupa'nın en genç takımı. Bu takım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için önemli bir mücadele gösterecektir. Milli takımımız hocalarımızla birlikte çalışmalarına devam edecek" diye konuştu.

Tuncer Cengiz
 

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