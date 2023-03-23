A Milli Takım, Ermenistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı olarak yaptığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışmaları yapıldı ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son bölümde ise duran top ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.

A Milli Takım kafilesi, yarın saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yolculuk edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, yarın TSİ 17.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son antrenmanını TSİ 18.00'de yapacak.



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