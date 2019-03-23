İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

A Milli Takım Eskişehir'de

A Milli Takım Eskişehir'de
A Milli Takım Eskişehir'de

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, Eskişehir’e geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla TSİ 18.00'de Tiran Havalimanı'ndan Eskişehir'e seyahat eden A Milli Takım kafilesi, TSİ 20.00'de Eskişehir'e geldi. Eskişehir Hassan Polatkan Havaalanına inen Ay-Yıldızlıların morallerinin yerinde olduğu görüldü. Sadece birkaç taraftarın ilgi gösterdiği oyuncular, takım otobüsüne binerek konvoy halinde kalacakları otele hareket etti.

H Grubundaki ilk iç saha maçına Eskişehir'de çıkacak milliler, Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki ilk mücadelesini de 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel müsabakayı 3-1 kazanmıştı. Milliler hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Eskişehir Yeni Stadyumda sürdürecek. 

25 Mart Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyum'unda oynanacak Türkiye - Moldova maçı saat 20.00'de başlayacak. A Milli Takım H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Kadir Arslan - Abdullah Güçlü - Mustafa Kaplan 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.