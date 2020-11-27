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A Milli Takım, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

A Milli Takım, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi
A Milli Takım, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, kasım ayı FIFA sıralamasında puanını 1487’ye çıkartarak 33.'lükten, 32.'liğe yükseldi.

FIFA'nın kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden ve son iki maçında Rusya'yı 3-2 mağlup eden ancak Macaristan'a 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 1487 puanla 33.'lükten, 32.'liğe geldi.

Sıralamada lider konumunda bulunan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya izledi. Ekvator Ginesi, 10 basamak yükselerek 134.'lüğe yerleşerek en büyük çıkışı yaşayan ülke oldu.

FIFA sıralamasında ilk 10 şöyle şekillendi:

1 - Belçika: 1780
2 - Fransa: 1755
3 - Brezilya: 1743
4 - İngiltere: 1670
5 - Portekiz: 1662
6 - İspanya: 1645
7 - Arjantin: 1642
8 - Uruguay: 1639
9 - Meksika: 1632
10 - İtalya: 1625

Uygar Aydın

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