A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile, yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı stadyumda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman yapan ay-yıldızlılarda eksik oyuncu yoktu. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın, basına kapalı bölümü ise taktik idmanla geçti. Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.