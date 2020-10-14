A Milli Takım geriden geldi ama yetmedi| Maç Sonucu: Türkiye 2-2 Sırbistan

Türkiye, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile oynadığı müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Grupta henüz galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, puanını 3'e çıkardı. Türkiye, Uluslar B Ligi 3. Grup'un 4. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk etti. Maça iyi başlayan ve ilk 3 dakikada iki pozisyon bulan Ay-Yıldızlılar, 21. dakikada Sergej Milinkovic golü ile devreyi 1-0 mağlup kapadı.

İkincin yarıya konuk Sırbistan golle başladı. Okay Yokuşlu'nun Sergej Milinkovic'e müdahalesi sonrası hakem Georgi Kabakov, penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Mitroviç, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gole Ay-Yıldızlıların yanıtı dakikalar 56'yı gösterirken, Kenan'ın pası sonrası Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Bu golün ardından daha etkili oynayan A Milli Takımda, Ozan Tufan, dakika 76'da tabelayı ilan eden golü kaydetti. Bu sonuçla Türkiye, B Grubu'ndaki puanını 3'e çıkararak 3. sırada yer aldı. A Milliler, grupta Macaristan'a kaybetmiş, Sırbistan müsabakaları ile Rusya karşısında da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. A Milliler gruptaki 5. maçında 15 Kasım'da Rusya ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

1. dakikada orta sahada topu alan Ozan Tufan ceza sahasına girmeden pasını Kenan Karaman'a verdi. Kenan'ın ceza alanı içi sol çaprazından yaptığı vuruşu savunma araya girerek kornere gönderdi.

2. dakikada Cengiz Ünder sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.

21. dakikada sol kanattan Ristic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Milinkovic-Savic'in kafa vuruşunda top yerden de sekerek ağlarla buluştu. 0-1

46. dakikada Kolarov'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mlenkovic'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

48. dakikada ceza alanında Filip Djuricic'in kaptırdığı topa hareketlenen Milinkovic-Savic'in Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Kabakov, penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Mitrovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

57. dakikada ceza yayında Kenan Karaman ile duvar pası yaparak ceza sahası içine giren Hakan Çalhanoğlu yerden vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

61. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza yayı sol tarafında topu önünde bulan Cengiz Ünder'in vuruşunda kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.

65. dakikada Mitrovic'in ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un müdahalesinin ardından direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Dmitrovic sağ köşeye uzanarak çıkardı.

76. dakikada Sırbistan savunmasının uzaklaştırmak istediği topta Hakan Çalhanoğlu buluştu. Hakan'ın sert şutunda top Ozan'ın önüne düştü. Altıpas üzerinde topla bulaşan Ozan, takımına berberliği getiren golü kaydetti. 2-2

82. dakikada Lazovic'in sağ kanattan ortasına Vlahovic kafa ile vurdu. Mert'i geçen topu Merih çizgi üzerinden son anda çıkararak tehlikeyi savurdu.

86. dakikada ceza yayında topla buluşan Sergej Milinkovic-Savic'in sert şutunda Mert Günok sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

90+1. dakikada Aleksandar Kolarov'un kullandığı frikik vuruşunda Mert topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında, Gudelj'in göğüs pasını alan Vlahovic'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir (Yusuf Yazıcı dk. 76), Hasan Ali Kaldırım (Umut Meraş dk. 27), Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Abdülkadir Ömür dk. 86 ?), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Nazım Sangare, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Orkun Kökçü

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sırbistan: Marko Dimitrovic, Aleksandar Kolarov, Nikola Milenkovic, Aleksandar Mitrovic, Mihailo Ristic (Filip Mladenovic dk. 46), Nemanja Maksimovic, Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, Darko Lazovic, Stefan Mitrovic (Nemanja Gudelj dk. 75), Filip Djuricic (Dusan Vlahovic dk. 75)

Yedekler: Predrag Rajkovic, Dorde Nikolic, Nikola Maras, Danijel Aleksic, Luka Jovic, Mijat Gacinovic, Djordje Despotovic, Adem Ljajic

Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic

Goller: Milinkovic-Savic (dk. 21), Mitrovic (dk. 49) (Sırbistan), Hakan Çalhanoğlu (dk. 57), Ozan Tufan (dk. 76) (Türkiye)

Kırmızı kart: Burak Yılmaz (dk. 90)

Sarı kartlar: Okay Yokuşlu (Türkiye), Stefan Mitrovic, Aleksandar Mitrovic, Aleksandar Kolarov (Sırbistan)

Uygar Aydın - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

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