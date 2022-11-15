A Milli Takım, İskoçya maçına hazır

Dünya Kupası arasında iki hazırlık maçı oynayacak olan A Milli Takım, ilk mücadelesinde yarın akşam İskoçya ile karşılaşacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak Diyarbakır'a gelen ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Diyarbakır Stadyumu çimlerinde Teknik Direktör Stefan Kuntz önderliğinde ilk bölümü basına açık olarak çalıştı. Gruplar halinde top çalışması yapan milliler, daha sonra ısınma hareketleriyle idmanı sürdürdü. Daha sonra futbolcularla kısa bir toplantı yapan Kuntz, basına kapalı olan bölümde İskoçya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli



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