A Milli Takım kadrosuna 4 yeni isim

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da ve 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi. Açıklanan aday kadroda Arda Güler, Samet Akaydın, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez davet edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:
Kaleciler
Altay Bayındır
Doğan Alemdar
Uğurcan Çakır
Defans
Onur Bulut
Zeki Çelik
Cenk Özkaçar
Çağlar Söyüncü
Merih Demiral
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Tayyip Sanuç
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Orta saha- forvet
Cengiz Ünder
Emre Mor
İrfan Can Kahveci
Arda Güler
Berkay Özcan
Emirhan İlkhan
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Deniz Türüç
Doğukan Sinik
Kerem Aktürkoğlu
Cenk Tosun
Enes Ünal
Umut Bozok
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