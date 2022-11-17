A Milli Takım kafilesi Gaziantep'te

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Milli takım kafilesi, maçın ardından Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Çekya maçının oynanacağı Gaziantep'e geldi.

Mili takım Gaziantep'te davul, zurna ve baklavalarla karşılandı

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 19 Kasım Cumartesi akşam 20.00'de Çekya ile özel bir maç yapacak olan A Milli Takım kafilesini havalimanında binlerce taraftar çiçek, baklava, davul-zurna ve meşalelerle karşıladı.

Milli takım kafilesi, havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

Said Vakkas Yağcı



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