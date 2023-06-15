A Milli Takım, Letonya hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından, dar alanda çift kale taktik çalışma yapıldı, daha sonra da hücuma ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu. Zeki Çelik, antrenmanın ısınma bölümünde yer aldıktan sonra, tedbir amaçlı takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı.

Ay-yıldızlıların bu akşamki çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu üyeleri de izledi. Büyükekşi, antrenmanın bitiminde sahaya inerek oyuncularla tokalaştı ve Letonya maçı öncesinde kendilerine başarılar diledi. A Milliler, yarın saat 12.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Letonya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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