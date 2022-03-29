A Milli Takım özel maçta İtalya'ya mağlup oldu

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada rakip yarı alanının ortasında topla buluşan Enes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Cengiz, sert bir şut çekerek kaleci Donnarumma'yı kapattığı köşeden mağlup etmeyi başardı. 1-0

16. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Cengiz'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Kerem'in şutunda toptan üstten dışarıya gitti.

35. dakikada sol kanattan Biraghi'nin ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Cristante'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

39. dakikada kaleci Altay kısa kalan degajından seken Raspadori'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-2

45+1. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan yaptığı orta sekti ve Hakan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunu topa gelişine vurduğu şutu kaleci Donnarumma parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

46' İkinci yarı başladı

51. dakikada Hakan'ın ceza yayı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruştu kaleci Donnarumma topu son anda kornere çeldi.

64. dakikada Hakan'ın sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Kaan topa gelişine vurdu ancak kaleci Donnrumma topu kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada sağ kanattan gelişen İtalya atağında Zaccagni'nin ortasını arka direkte Biraghi indirdi. Kale önünde boş pozisyondaki Raspadori yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

83. dakikada Türkiye'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Çağlar'ın kale önüne kafayla indirdiği topu tamamlayan Serdar farkı bire indiren golü kaydetti. 2-3

85. dakikada Cengiz'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya müsait pozisyondaki Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Donnrarumma köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftari, Ilir Tartari

Türkiye: Altay, Ozan ? (Kaan dk. 9), Merih, Çağlar, Mert, Dorukhan (Salih dk. 62), Hakan (Taylan dk. 77), Rıdvan (Berkan dk. 62), Cengiz, Kerem (Serdar dk. 62), Enes (Doğukan dk. 77)

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Zeki, Caner, Orkun, Umut

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini (Bastoni dk. 76), Biraghi, Pessina (Sensi dk. 76), Cristante (Locatelli dk. 76), Tonali, Zaniolo (Zaccagni dk. 46), Scamacca (Belotti dk. 88 ?), Raspadori (Bonucci dk. 89 ?)

Yedekler: Sirigu, Gollini, Pellegrini, Joao Pedro, Emerson, Barella

Teknik Direktör: Roberto Mancini

Goller: Cengiz (dk. 4), Serdar (dk. 83) (Türkiye), Cristante (dk. 35), Raspadori (dk. 39 ve 69) (İtalya)

Sarı kartlar: Zaniolo (İtalya), Mert (Türkiye)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin