A Milli Takım Podgoritsa'da

A Milli Takım kafilesi, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdükten sonra, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gitmek için yola çıkmıştı. Ay-yıldızlı kafile 16 Kasım'da deplasmanda oynayacağı maç için Podgoritsa'ya geldi. Kafile havalimanından konaklayacağı otele geçti.

A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da kafile ile birlikte şehre geldi. Cebelitarık maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Mert Müldür de, maçta forma giyemeyecek olmasına rağmen kafilede yer aldı.

Bozhan Memiş