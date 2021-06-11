A Milli Takım, turnuvaya mağlubiyetle başladı

EURO 2020'nin açılış mücadelesinde Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, ilk yarısını golsüz beraberlikle kapattığı mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrılırken turnuvaya puan alamadan başladı. Milliler, 5. kez boy gösterdiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugüne kadar oynadığı ilk maçların tamamında mağlup oldu.

İlk kez katıldığı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise ilk maçta İtalya'yla karşı karşıya geldi. Tam 21 yıl önce, 11 Haziran 2000'de oynanan mücadele, İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybeden Milli Takım, bu turnuvada ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

Son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Ay-Yıldızlılar, bu turnuvanın ilk karşılaşmasında da Hırvatistan'a 1-0 kaybetmişti. 5 maçta kalesinde 9 gol gören A Milli Futbol Takımı, rakip filelere ise 1 gol attı. 2000 yılında oynanan karşılaşmada Okan Buruk, İtalya karşısında golü kaydeden isim olmuştu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Insigne'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

22. dakikada sağ taraftan Insigne'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Bonucci'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan üst direkten kornere çeldi.

33. dakikada Jorginho'nun sol taraftan içeri yaptığı ortada arka direkte Berardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta gitti.

43. dakikada ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bölgede topla buluşan Berardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

51. dakikada Türkiye yarı sahasında topla buluşan Cengiz Ünder, rakip ceza sahasına topla birlikte girdi. Cengiz'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Donnarumma'da kaldı.

53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine girerek son çizgiye inen Berardi'nin içeri çevirdiği top Merih Demiral'a çarparak ağlara gitti. 0-1

57. dakikada Berardi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Insigne'nin plase şutunda meşin yuvarlak Türkiye savunmasına çarparak kornere gitti.

66. dakikada sağ taraftan Berardi'nin içeri çevirdiği topla arka direkte Spinazzola buluştu. Spinazzola'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu takip eden Immobile'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

79. dakikada Uğurcan'ın pası kısa düştü. Berardi'nin pasında topla buluşan Immobile, Insigne'yi gördü. Bu futbolcu yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan De Vries

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (İrfan Can Kahveci dk. 65), Ozan Tufan (Kaan Ayhan dk. 65), Yusuf Yazıcı (Cengiz Ünder dk. 46),

Kenan Karaman (Halil Dervişoğlu dk. 76), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, Mert Müldür

Teknik Direktör: Şenol Güneş

İtalya: Donarruma, Florenzi (Di Lorenzo dk. 46), Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli (Cristante dk. 74), Berrardi (Bernardeschi dk. 85 ?), Insigne (Chiesa dk. 81 ?), Immobile (Belotti dk. 81 ?)

Yedekler: Sirigu, Meret, Pessina, Emerson, Acerbi, Raspadori, Bastoni

Teknik Direktör: Roberto Mancini

Goller: Merih Demiral (dk. 53 k.k.), Immobile (dk. 66), Insigne (dk. 79) (İtalya)

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Bozhan Memiş - Bora Akyol