A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaptı

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahası içine orta yaptı. Çağlar'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası yayı önünde topla buluşan Carlson'un sert şutu az farkla dışarı çıktı.

29. dakikada Hakan pasında topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top yan ağlara çarparak dışarı gitti.

35. dakikada Hakan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Barreiro'nun eline çarparak oyun alanına döndü. Hakem Antonio Nobre penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Zeki Çelik'in sert ortasında savunma topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak ceza sahası dışında Hakan Çalhanoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutu kaleci Moris'ten dönerken, Serdar Dursun'un yakın mesafeden şutunda kaleci Moris bir kez daha gole izin vermedi.

76. dakikada Dorukhan'ın sol çaprazdan pasında, ayağından seken topu baskıyla kazanan Serdar Dursun, rakibini geçerek ceza yayı üzerinden şutunu çekti ve meşin yuvarlak kaleci Moris'in solundan ağlarla buluştu. 0-2

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Stat: Lüksemburg

Hakemler: Antonio Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro

Lüksemburg: Antony Moris, Marvin Martins (Florian Bohnert dk. 81 ?), M. Chanot, Dirk Carlson, Michael Pinto, Mathias Olesen (Sebastien Thill dk. 46), Leandro Barreiro, Christopher Pereira (Omosanya dk. 63), Gerson Rodrigues, Borges Sanchez (Vincent Thill dk. 54), Danel Sinani (Lars Gerson dk. 81 ?)

Yedekler: Schon, Lucas Fox, Mahmutovic, Alessio Curci, Deville, Diogo Pimentel, Fabio Lohei

Teknik Direktör: Luc Holtz

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 68), Dorukhan Toköz (Berkan Kutlu dk. 81), Orkun Kökçü (Serdar Dursun dk. 46), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Salih Özcan dk. 68), Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu (Kerem Aktürkoğlu dk. 68)

Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Mert Müldür, Tiago Çukur, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Gol: Hakan Çalhanoğlu (dk. 37 pen.) Serdar Dursun (dk. 76) (Türkiye)

Sarı kart: Barreiro (Lüksemburg)

İsmail Yasin Akçın

