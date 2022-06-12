A Milli Takım'da sakatlanan Rıdvan Yılmaz, Litvanya maçının kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak."