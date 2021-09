A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başladı

A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Alman teknik adam Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Stefan Kuntz'un yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop hazır bulundu. 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve 1999 yılında futbolu bırakan Stefan Kuntz, daha sonra teknik adamlık kariyerine başladı. Son olarak Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, Tokyo Olimpiyatları'nda da Almanya Milli Takımı'nın başında sahaya çıktı.

Özdemir: “İnşallah Dünya Kupası tutkumuzu gerçekleştireceğiz”

Toplantıda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolu için yeni bir dönemin olduğunu ifade ederek, “A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile imzaları atıyoruz. Öncelikle Şenol Güneş hocamıza, bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Güneş, çok değerli, dünya tecrübesinde bir isim ve A Milli Takımımıza unutamayacağımız hizmetlerde bulundu. Kendisine, bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı diliyorum. Kan değişiklikleri futbolun doğal akışında her zaman var. Son dönemde yaşanan süreç üzerine Şenol Hocamızla görüşmeler yaptık. Karşılıklı mutabık kalarak yolları ayırdık ve ardından da Stefan Kuntz isminde karar kaldık. Kuntz, futbol anlayışı, kariyeri ve disiplininin yanı sıra, son 5 yılda 3 kez Avrupa Şampiyonası Finali oynatıp, 2 kez şampiyon olarak Almanya U21 Takımı'nın en başarılı teknik direktörü olarak ülkemize geldi. İnşallah Almanya için bir kayıp, Türkiye için kazanç olacaktır. Ekim ayında ilk sınavlarımızı vereceğiz. Kalan 4 maçta, özellikle Norveç maçında tüm ülkeyi, milli takım etrafında toplanmaya davet ediyorum. A Milli Takım hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve inşallah da bunu başaracağız. Eğer ki başaramazsak, gerekli dersleri çıkarıp yeniden ayağa kalkarak yola devam edeceğiz. Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Her ne skor alırsak alalım, çocuklarımızı, hocamızı tartışma konusu yapmayalım. Lütfen Stefan Kuntz'u yerli-yabancı meselesinin içine çekerek kendisini yıpratmayalım. Kendisi A Milli Takım'ın ilk yabancı hocası değil. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz kendisine inanıyoruz, güveniyoruz, uzun yıllar da birlikte çalışmak istiyoruz. Yeni görevinde Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır. Yeni süreçle birlikte Hamit Altıntop, milli takımlardan sorumlu olacak. Hem Almanya hem de Türkiye'yi çok iyi bilen birisi olarak aramızdaki köprü görevini sürdürecektir. Bu projeyi hayata geçirmemiz için her türlü kolaylığı sağlayan Almanya Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Türkiye-Almanya futbol federasyonları arasında dostluğun simgesi olacak bir harekete imza attılar. İlk günden itibaren Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Hamit Altıntop yaptıkları çalışmalarla bu anlaşmanın mimarı oldular” açıklamasını yaptı.

“Her kontratta olduğu gibi bunda da tazminat maddesi var”

Polonya'da Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak sözlerini sürdüren Nihat Özdemir, “Son olarak dün Polonya'da Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. İnançları, yürekleri ve hırslarıyla tarih yazdılar. Tüm sporculara örnek olacak bir başarı ortaya koydular. Federasyon olarak kendilerini desteklemekten büyük onur duyuyoruz. Yeni dönemin A Milli Takım ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sözleşmenin 3 yıllık olduğunu ifade eden Özdemir, “Her kontratta olduğu gibi bu kontratta da tazminat söz konusudur. Kendisiyle tazminat konuşulurken teveccühte bulundu ve böyle bir madde imzaladık. Memnunuz. Ayrılan hocamızla masa başında anlaşarak vedalaştık. Bu konulardan birisi de tazminat maddesiydi. TFF ile Şenol Güneş arasında yapılan anlaşmada hak ettiği tazminatın yarısından daha az miktara anlaştık. Karşılıklı ibralaşarak sözleşmemizi sonlandırdık” diye konuştu.

“Yabancı sayısı seneye düşecek”

Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı hakkındaki soruyu da yanıtlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Bu sene, gelecek sene ve bir sonraki sene oynayacak yabancı sayısını ilan ettik. Bunun ilk senesini yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle de bu kararı 1 yıl geciktirdik. Bu konuları detaylı olarak tekrar görüşeceğiz. Bu kararların milli takıma etkisinin nasıl olacağını değerlendiriyoruz. Hocamızın görüşünü kesinlikle alacağız. Şu andaki sistemimiz devam ediyor. Sergen Hoca da ‘Bu sisteme alıştık, gelecek yıl da bu kararın devam edeceğini bilmek istiyorum' dedi. Evet bu karar gelecek sene de devam edecek” cevabını verdi.

Altıntop: “Stefan Kuntz'a ikinci vatanında kendisine A takımda çalışma şansı veriyoruz”

Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, “Milli takımımız yurda döndü. Güzel bir performansla, kaliteli bir oyunla bütün maçları kazanarak kupayı getirdiler. Osman hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. İnşallah A takıma da nasip olur. Hizmetleri için Şenol Güneş'e teşekkür ediyorum. Hayatında sağlık ve başarılar diliyorum. Eski bir milli futbolcu olarak burada yer almaktan ve böyle önemli bir kararda yer almaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu sorumluluk için teşekkür ediyorum. Yükün farkındayım ama ben Hamit Altıntop olarak bunu tecrübem ve birikimimle keyfe çevireceğim. Zor bir görev ama zoru seviyoruz. Yeni bir hoca kararı aldık. Stefan Kuntz'a hayırlı olsun diyorum. Kendisiyle beraber genç, modern, taktiksel olarak en üst seviyede oynama hedefiyle tanıtmak istiyorum. Kendisi görevin bilincinde. Ben kendisini saha dışında en iyi şekilde destekleyeceğimin sözünü verdim. Kendisinin de saha içinde en iyisini yapacağına inanıyoruz. Almanya'da A takım çalıştırma şansını bulamadı ama burada, ikinci vatanında bu şansı kendisine veriyoruz ve inanıyorum ki kendisi bu şansı en iyi şekilde değerlendirecektir. Umarım en kısa zamanda güzel futbol ve çok iyi sonuçlarla tekrar buluşuruz. Bizim hedefimiz, Türkiye'de futbol kültürünü artırmak. İnsanları genel manada yine statlara getirebilmek ve eski heyecanı yaşatabilmek. Bunları yaparken de doğru futbol deyimiyle doğru mesajları vermek. Sadece iyi futbol değil, saha dışındaki duruşumuzla da bunu bağdaştırmak istiyoruz. Biz 1 Haziran 2019'dan bu yana buradayız. Son 6 aydır çözümleri nasıl giderebiliriz ve daha iyi nasıl oynayabiliriz diye bunları konuşuyoruz. Stefan Kuntz'la birlikte bunu daha da hızlandırabiliriz” diye konuştu.

“20-25 hocayla görüştük”

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından 20-25 hocayla görüştüklerini ifade eden Hamit Altıntop, “Heyecanımı, gururumu, mutluluğumu herhalde cümlelerimin arasında görebiliyorsunuz. Maçlarda olduğu gibi top ayağıma geldikten birkaç dakika sonra rahatlamaya başlıyorum. Hedefimiz çok büyük. Şenol hocamız ile vedalaştıktan sonra 20-25 hocayla görüştük ve konuştuk. Türkiye'nin albenisi ve potansiyeli çok. Bunu herkes kabul ediyor. Ama onlar Türkiye'nin eksiklerini görmüyorlar. Güzel statlar var, çok iyi kulüpler var. Ama gerçekler de var. Buna müdahale etme zamanı artık. Bunu hissettireceğiz. Önemli olan bu eksiklerimizi görmemiz. Biz de çok iyi skorlar istiyoruz ama eğitimde, bilimde o eksikleri görüyoruz. Bunu en kısa sürede telafi etmeye çalışacağız. Coşku, heyecan bizde var ama gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hedefimiz Norveç maçı. Bu maçta bir ekip olalım, eskisi gibi birbirimizi destekleyelim. Herkes stada gelsin. Doğru mesajlarla, doğru yaklaşımla bu takımı el üstünde tutalım. Bu takımı çok iyi biliyorum ama son 5 maçın açıklaması yok. Milli takım bir iniş çıkış yaşamıştır ama bu takım hiçbir zaman bu kadar çaresiz olmamıştır. Hepimizin bunda payı var. Şimdi değiştirme zamanı. Stefan Kuntz'a her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Sonunda güzel futbol ve güzel sonuçlarla, güzel şeyler konuşuruz ve umarım biraz daha tebessüm olur yüzümüzde. Bunun için en kısa zamanda sizlerle tekrar bir araya geleceğiz. Bu özel günde Stefan'ın keyfini çıkarmasını istiyoruz, yarın itibariyle iş başı yapacak. İnşallah bu karar futbolumuz için iyi olur, umarım bunu ispatlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz'un kendi tercih ettiği 2 yardımcısının olacağını da söyleyen Altıntop, “Diğer arkadaşlarla ilgili küçük bir çalışmamız var. Burada da tabii ki oyuncuları, takımı iyi tanıyan bir hocamızın ekipte olması öngörülüyor. Bunun kararını bugün, yarın vereceğiz ve tam kadroyu da en kısa sürede açıklayacağız. Saha içinde değil, saha dışında da değişiklikler olacak. Bunun içinde medya ilişkileri de kesinlikle daha farklı seviyeye gelecektir. Ben de daha fazla sorumluluk alıp, sizinle bilgiler paylaşacağım” diyerek sözlerini tamamladı.

Stefan Kuntz: “En büyük pişmanlığım, Türkiye'den erken ayrılmaktı”

Sözlerine Türkçe olarak “Merhaba Türkiye” diyerek başlayan A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ise, “İlk söylemek istediğim, Hamit beni ilk aradığında hissettiğim gururdur. Sonrasında görüşmeleri yürütme imkanımız oldu. Son derece başarılı ve ünlü Türk teknik adamların ardından benim gelecek olmamdan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Hepimizin bugünün ardından tüm gücümüzü toplayıp hızla Norveç maçına odaklanmamız gerekiyor. Teknik direktör dışarıya yansıyan bir yüzdür. Ama iyi çalışmayan bir ekibi olmazsa bu mümkün değildir. Herkesin milli takım arkasında destek olması gerekir. Başkana ve Hamit'e çok teşekkür ediyorum. Almanya Futbol Federasyonu'yla son derece profesyonel şekilde müzakereler yürüttüler. Sert görüşmeler oldu ama adil oldu. Belki de en önemlisi, herkes karşılıklı olarak verdiği sözlere güvenebildi. Benim için bir anlamda evime geri dönmek gibi oldu. Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Bugün bile hayatımda bir yerde hata yaptım mı diye düşündüğümde, Türkiye'den erken ayrıldım derim. O dönemdeki takım arkadaşlarımdan Sergen'i teknik direktör olarak televizyonda gördüğümde kahkahalar attım. Onun teknik direktör olması ve bu kadar başarılı olması nedeniyle saygı duyuyorum. Rıza, Recep, Ertuğrul, Metin çok güzel arkadaşlıklarımın olduğu isimler. Burada teknik direktörlüğe geçme durumum ilk ortaya çıktığında, çocuklarım ve eşim de ‘Biz de seninle Türkiye'ye gelebilir miyiz' dediler. Yönetim kurulunun bu inancı nedeniyle çok mutluyum. Türk oyuncularının nasıl bir potansiyeli olduğunu biliyorum. Bu oyunculara biraz organizasyon ve yapı kazandıracağız. Ayrıca öyle bir özgüvenimiz var ki, yeniden Türk Bayrağı'na bakarak zaferimizi kutlayacağız. Bana duyduğunuz güven için çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“Mart ayındaki performansa dönmek istiyoruz”

Türkçe dersleri alacağını ifade eden Kuntz, “Sahadayken aklıma, Beşiktaş'tayken de kullandığım bazı kelimeler de gelecektir. Futbol Türkçesi diyorum ben buna. Baştan çok büyük fikirlerimi anlatmak istemiyorum. Öncelikle oyuncularımla konuşmayı tercih ederim. Yarın oyuncularla temasa geçeceğim. Burada kulüpler ve temsilcilerle görüşeceğim, antrenörlerle görüşeceğim. Şu anda Hamit bana yardımcı oluyor. Bazı maçları izlerim. Bir işe yeni başlıyorsanız, iyileştirme önerileri konusunda biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var” dedi.

A Milli Takım'ın mart ayında çok iyi bir noktada olduğunu söyleyen Alman teknik adam, “Mart ayındaki performans aslında benim bu işi almamdaki en önemli şey oldu. Çünkü bu takımın potansiyelini gördüm. Şimdi yeniden bu potansiyele ulaşmak için neler yapabileceğimize bakacağız” dedi.

“Oyuncuların kulüplerdeki performansı belirleyici olacak”

Ümit Milli Takım'da 2 yılda 1 yeni jenerasyonun gelmesinden kaynaklı olarak her seferinde yeniden başladıklarını ifade eden Stefan Kuntz, “Bu nedenle iyi bir deneyim oldu. Burada önemli olan çift taraflı iletişimdir. Hangi davranışın hangi sonuçlara neden olduğu üzerine çalışıyoruz. Gerek futbolcu, gerek insan olarak bunun sonuçlarının neler olduğunu iyi bilmesi gerekiyor oyuncunun. Gerçek bir ekip kurmak için harcamanız gereken çaba çok fazla. Bunları başardığınız zaman, sahaya sadece takım olarak çıktığınızda bunu başarabiliyorsunuz. Benim tek yapmak istediğim, bütün ülkenin bizimle gurur duyması. Ama Milli Takım'da teknik direktörün görevi, oyuncuları kulüplerinde oynadığı gibi gözlemlemektir. En önemli başarıları kulüplerinde yapıyorlar. 11 tane yapboz parçası bulacağım ve bu isimler kulüplerinde oynadığı gibi oynayarak, hep birlikte başarılı olmaya çalışacak” diye konuştu. Baskı ortamına alışkın olduğunu da söyleyen Kuntz, “Sözleşmeyi daha imzalamadığım için cevapları dikkatli vermem gerekiyor. Beşiktaş döneminde sizin tarif ettiğiniz konuyu yaşadım. Bazen 4. sıraya geriliyorduk, ardından Süleyman Seba ile bir toplantı yapılıyordu ve disiplin önlemleri alınıyordu. Kazandığımız zamanlarda da neler yaşadığımızı hatırlıyorum. Bu durum Almanya'da da benzer. Buradaki kadar duygusal olmasa da baskı aynı derecede oluyor. Beni biraz tanımışsınızdır. Ben olumlu bakan iyimser bir insanım. Pozitif bir bakış açısıyla hareket etmek isteyen bir teknik adamım. Başıma geleceklerin neler olduğunu biliyorum, bu konuda tecrübem var. Başarılı bir milli takım antrenörü olmak istemenin yanı sıra, en Türk Alman ya da en Alman Türk olmak istiyorum. Sizin gösterdiğiniz konukseverlik beni sevindiriyor. Ama günün birinde gitmek zorunda kalırsam, benim hakkımdaki görüşün de daha iyi bir seviyede olmasını istiyorum” diyerek devam etti.

“Teklif geldiği anda büyük heyecan yaşadım”

Bilime inanarak yola devam edeceklerini söyleyen Kuntz, “Almanya U21 Takımı'ndaki asistanım tecrübeli bir isimdi. Kendisi Milli Takım tecrübesi olan bir oyuncuydu. Bilimsel anlamda uzman bir antrenör. Burada tabii ki A Milli Takım'da böyle bir konuya ihtiyaç yok. Bunun yerine anadili Türkçe olan bir antrenör tercih ederim. Bilimsel alanı da muhafaza edeceğiz. 4 isim var. Beraber oturup şuna karar vermemiz gerekecek. Benim desteklediğim, futbolda hakim olan bilimsel yöntemleri, Türk futboluna nasıl kazandıracağımızı çalışacağız. Ülkeyi tanımanız ve ülkenin karakterini anlamanız gerekiyor. İşte o zaman takımı geliştirmenin yolunu bulabiliriz” dedi.

Almanya U21 Takımı'ndan ayrılmanın kendisi için zor olmadığını söyleyen Kuntz, “Oyuncular 2 yılda bir değişiyor Ümit Milli Takım'da. Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra bu nesil de değişecekti. O nedenle ayrılmak zor gelmedi. Ama teknik ekipten ayrılmak zor gelecek. Çünkü orada 20-22 kişilik bir grup var. Takımın başarı elde etmesinde, örnek olmada çok önemli bir fonksiyona sahipler. Hamit ‘Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak ister misin' diye sordu ve bunun ardından bütün sinir sistemimde bir coşkuya kapıldım, motivasyonum bu oldu. Son derece yüksek profesyonel seviyede görüşmeler yapıldı. Buna bir de duygular eklendiğinde, bizi durduracak bir şey olmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Eski arkadaşlarımın birçoğuyla görüştüm”

A Milli Takım forması giyen futbolcuların hangi ülkede top koşturduğunun önemi olmadığını sözlerine ekleyen Stefan Kuntz, “Oyuncuların hangi ülkede oynadığının önemi yok. Sahaya çıkacak olan oyuncular önemli. Önümüzdeki hafta 3 oyuncuyu izleyeceğim. Geçen hafta Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını ve Frankfurt-Fenerbahçe maçını izledim. Ama Türkiye'de oynayan ve Avrupa'da oynayan oyuncular arasında ayrım yapmıyorum. Burada birlik oluşturmak istiyoruz. Bol bol seyahat etmem ve oyuncularla bağ kurmam gerekecek. Fakat kulüplerdeki teknik adamların bana yardımcı olması önemli ki, ben burada en iyi ekibi oluşturayım. Sergen'le ilgili olarak neden güldüğümü söyleyeyim. Sergen'in en üst değerlerinden birisinin disiplin ve iyi çalışma olduğunu duydum. Hayatım boyunca oynadığım en iyi orta saha oyuncusudur kendisi. Ama o dönemde onun öncelik listesinde disiplinin en üst sırada olduğunu söyleyemem. Ama teknik direktör olarak onu gördükten sonra kendime baktım, aynı kilolarda olmadığımızı gördüm. Ama en kısa sürede kendisiyle görüşmek istiyorum. Eminim ki bana çok yardımcı olacaktır. Rıza beni aradı ve başarı diledi. Hamit üzerinden de birçok oyuncu arkadaşım bana ulaştı. Bu bilgi alışverişini işin içine katabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu