A Milli Takımımızın EURO 2020 rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde alınan puanlarla oluşan sıralamayla EURO 2020 eleme gruplarının torbaları belli oldu. Buna göre 55 takım 10 gruba bölünecek. 5 adet 5'li, 5 adet ise 6'lı grup oluştu.

EURO 2020 kura çekiminde 10 takım seri başı oldu ve ilk torbada yer aldı. Seribaşılardan UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselen 4 takım İsviçre, Portekiz, Hollanda ve İngiltere kura çekiminde 5'li gruplara yerleştirildi. 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerinde H Grubu'nda yer alan Türkiye, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.

A GRUBU

İngiltere

Çekya

Bulgaristan

Karadağ

Kosova

B GRUBU

Portekiz

Ukrayna

Sırbistan

Litvanya

Lüksenburg

C GRUBU

Hollanda

Almanya

Kuzey İrlanda

Estonya

Belarus

D GRUBU

İsviçre

Danimarka

İrlanda Cumhuriyeti

Gürcistan

Cebelitarık

E GRUBU

Hırvatistan

Galler

Slovakya

Macaristan

Azerbaycan

F GRUBU

İspanya

İsveç

Norveç

Romanya

Faroe Adaları

Malta

G GRUBU

Polonya

Avusturya

İsrail

Slovenya

Makedonya

Letonya

H GRUBU

Fransa

İzlanda

TÜRKİYE

Arnavutluk

Moldova

Andorra

I GRUBU

Belçika

Rusya

İskoçya

Kıbrıs Rum Kesimi

Kazakistan

San Marino

J GRUBU

İtalya

Bosna Hersek

Finlandiya

Yunanistan

Ermenistan

Lihtenştayn.

1. TORBA

Uluslar Ligi torbası: İsviçre, Hollanda, Portekiz, İngiltere

Diğer seribaşılar: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

2. TORBA

Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti.

TÜRKİYE'NİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU 3. TORBA

Slovakya, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4. TORBA

Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan

5. TORBA

Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6. TORBA

Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Ukrayna, Bosna Hersek, Danimarka, İsveç, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Gürcistan, Makedonya, Kosova, Belarus, İsviçre, Portekiz,

Hollanda ve İngiltere grup elemeleri sonucu EURO 2020'ye katılım hakkı elde edemezse UEFA Uluslar Ligi'nde gruplarını birinci bitirdikleri için EURO 2020 play-off'larında oynama hakkı kazandı.

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