A Milli Takım'ın 3 yıldızı idman öncesinde konuştu



A Milli Takım'ın 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya, 19 Kasım'da da Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları başladı. Bu akşam yapılan antrenman öncesinde milli takımın önemli Cenk Tosun, Salih Özcan ve Samet Akaydın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak Cenk Tosun konuşurken, tecrübeli oyuncu Taksim'de yaşanan patlamaya değindi ve hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilerken, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da şifa diledi.

“Dünya Kupası'nda olmak isterdik”

Genç bir takım olduklarını söyleyerek sözlerine devam eden Cenk Tosun, “Stefan hoca ile daha önce konuşuyorduk. Genç kardeşlerimizle birlikte inşallah güzel hazırlık maçları oynayıp, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne iyi hazırlanmak istiyoruz. Takımda tecrübeli isimler var. Bizim milli takımımızda ağabeylik diye bir şey yok. Zamanı gelince Arda Güler de ağabeylik yapacak, ben de yapacağım. Biz de zaten ağabeylik diye bir kelime yok. Hepimiz kardeşiz. Tabii biz daha tecrübeliyiz. Ağabeylik olarak bunu görüyorum. Genç kardeşlerimize doğru yolu göstermek için buradayız, aynı zamanda iyi futbol oynamak istiyoruz” dedi. Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek olmalarından dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Cenk Tosun, “Üzgünüz. En son turnuvada biz de vardık. Bu turnuvada da olmak isterdik. Maalesef olmadı. Turnuvada olan takımlara başarılar dilerim. Güzel bir turnuva izleyeceğiz. Bizim için çok fark eden bir şey olmayacak. Biz son sürat 2024'e hazırlanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Hepsi daha önce yendiğimiz takımlar”

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki rakipleri de değerlendiren golcü oyuncu, “Hırvatistan, Galler, Letonya gibi takımlar var. Bunlar iyi takımlar. İskoçya ile oynayacağız. Galler'e benzeyen bir takım. İkisi de Ada'da olduğu için benzer futbol oynuyorlar. Bizim için güzel bir test maçı olacak. Güzel ve zor bir grup. Ancak bu takımların hepsini daha önce yendik. Biz Türk Milli Takımı gibi oynadığımız zaman bu gruptan birinci çıkarız diye düşünüyorum” diye konuştu. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansında yaşanan değişim hakkında da konuşan Cenk Tosun, “Ben sakatlıklardan sonra çok çalıştım. Bunu Allah biliyor, eşim ve babam biliyor. Kötü sakatlıklar geçirdim. Şu an eskisinden daha güçlüyüm. Sezon başında da öyleydim. Belki Valerien Ismael döneminde daha az forma şansı buldum. Hak ettiğim dönemler oldu, oynamadım. Daha fazla çalıştım. Şenol Hoca gelince bana o güveni verdi. İlişkimiz zaten çok iyiydi. Ben de onu utandırmamak için elimden geleni yaptım. Son iki maçta yükselen bir form grafiğim var. Ancak Galatasaray'a yenildiğimiz maçtan sonra performansımın bir anlamı yok. Benim gol attığım, takımın da 3 puan aldığı maçlar beni daha çok mutlu eder” açıklamalarında bulundu.

Salih Özcan: “Oynamayı dört gözle bekliyorum”

Lüksemburg ve Faroe Adaları'yla oynanan Uluslar Ligi mücadelelerinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı için forma giyemeyen Salih Özcan, o dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek “Gelemediğim için baya üzüldüm. Ayağımda darbeye bağlı bir sakatlık vardı. Gelemedim. Türkiye Milli Takımı için oynamayı dört gözle bekliyordum. Bunun için gurur duyuyorum. Ailem de gurur duyuyor. Dört gözle bekliyorduk. Kararımı verdim ve çok mutluyum” dedi. Borussia Dortmund'la Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme başarısı gösteren 24 yaşındaki oyuncu, “Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadık. Grubu ikinci sırada bitirdik. Şimdi Chelsea ile eşleştik. İnşallah orada da iyi bir maç çıkartırız. Dortmund da iyi gidiyor. Ligi şu an 6'ncı sıradayız. Ancak daha iyi bitebilirdik. Benim için de Dortmund için de hayırlısı” diye konuştu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da düzenlenecek olmasının kendisini ekstra motive ettiğini söyleyen Salih Özcan, takımdaki genç oyuncuların sayısının çok olması üzerine de “Genç bir takımız. Ancak yine de tecrübeliyiz. Arda Güler iyi oyuncu. Tekniği çok iyi. Zaman gösterecek ama inşallah güzel bir kariyer geçirir. Onun için de hayırlısı” ifadelerini kullandı.

Samet Akaydın: “Pes etmeyi sevmiyorum”

Adana Demirspor'daki performansı sonrasında A Milli Takım'a çağırılan Samet Akaydın da İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya değinerek sözlerine başladı. Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Samet Akaydın, “Küçüklükten bu yana en büyük hayalim milli takım forması giymekti. Onun için bana bu şansı veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz bununla kalmayacak. Devam edecek. Her şey bundan sonra başlıyor. Antrenmanlarda kendimi gösterip, milli takım bünyesinde istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyorum” dedi. Pes etmeyen bir yapısı olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Akaydın, “Ben Montella hocanın gelmesinin ardından çok şeyin geliştiğini düşünüyorum. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Bana çok şey kattı. Her antrenman öncesi, her antrenman sonrasında ilgileniyor. Oldukça iyi bir ilişkimiz var. Benim çalışmayı seven bir yapım var. Pes etmeyi sevmiyorum. 28 yaşında milli takıma seçilmem bunu gösteriyor. Hocalarımızın da performanslarımızın karşılığını veriyor. Ben her zaman ileriye dönük düşünüyorum. Hedefim burasıydı. Bundan sonraki hedefim de burada kalıcı olup, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde devam ederim” şeklinde konuştu.

“Montella'nın gelişi benim için dönüm noktası oldu”

A Milli Takım'da savunmada çok önemli oyuncuların olmasının hatırlatılması üzerine sözlerini sürdüren Samet Akaydın, “Bölgemde çok iyi oyuncular var. Ancak biz de onlar gibi olabiliriz. Onlar da buralardan yükseldi. Kendimi güvenim sonsuz. Herkesle rekabet içinde olurum. İnşallah güzel bir rekabetle, beraber götürürüz. Tayyip Talha benim kardeşim gibi. Beraber forma giydik. Buraya gelmesine çok sevindim. O da buralara hak ederek geldi. Konuşuyoruz zaten. Burada olmak bizi mutlu ediyor. Biz de elimizden gelen ne varsa sahada gösterip, bize güvenenlerin güvenini boşa çıkartmak istemiyoruz” diyerek devam etti. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kariyerinde çok önemli bir etkisi olduğunu dile getiren Samet Akaydın, “Montella'nın gelişiyle bende önemli bir değişim başladı. Keçiörengücü'nde iyi bir sezon geçiriyordum. Süper Lig'den teklifler gelmişti. Ben Adana Demirspor'u tercih ettim. Burada başkanımız Murat Sancak'ın çok büyük emeği var. Ona teşekkür ederim. Bana çok güvendi. İlk geldiğim dönemde forma sıkıntısı yaşadım. Montella'nın gelmesiyle değişik bir Samet oldum. Onun bana katkısı gerçekten çok fazla oldu. Benim dönüş noktam Montella'nın gelmesiyle başladı” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Samet Yalçın



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