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A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu belli oldu

EURO 2020 hazırlıklarının ilk etabını Antalya'da tamamlayan A Milli Takım'da kadrodaki oyuncu sayısı 26'ya düşürüldü. Antalya kampında yer alan Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mehmut Tekdemir, 26 kişilik kadronun dışında kaldı.

EURO 2020 hazırlıklarına Antalya'da başlayan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, 30 kişilik kamp kadrosunu açıklamıştı.

Yarın hazırlıkların ikinci etabı için Almanya'ya gidecek olan A Millilerde kadro da 26 kişiye düşürüldü. Antalya kampında yer alan isimlerden kaleci Gökhan Akkan'ın yanı sıra Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, 26 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı. A Milli Takım'ın EURO 2020 için bildirdiği 26 kişilik kadro şu şekilde:

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
HÜCUM: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

Bozhan Memiş
 

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