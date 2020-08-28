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A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Takımı’nın Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe’nin yeni transfer Mert Hakan Yandaş ve Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Orkun Kökçü, ilk kez Ay-Yıldızlı formaya davet aldı.

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş ve Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defanslar: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta Sahalar: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

Forvetler: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

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